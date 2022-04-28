Группа «Интеррос» объявила о приобретении 35% акций головной структуры группы «Тинькофф» TCS Group Holding.

«Я горд, что вместе со своей командой построил с нуля лучший банк в стране. Консенсус в нашей индустрии — это лучший цифровой банк в мире и основанный в России. Сейчас пришло время уйти на пенсию и заниматься здоровьем и семьей» - говорится в заявлении основателя группы «Тинькофф» Олега Тинькова, которое приведено в Telegram-канале компании.

В «Тинькофф-банке» назвали заявления Тинькова о спецоперации его «личным мнением»

Со своей стороны, президент «Интерроса» Владимир Потанин заявил о заинтересованности в том, «чтобы группа "Тинькофф" и впредь занимала лидирующие позиции на банковском рынке РФ».