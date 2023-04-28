Российские представительства международных компаний и юрлица, не попавшие под санкции, получают предложения от американской Microsoft о продлении лицензии на ее софт. Всего, по данным “Коммерсант”, письма получили около 1 тыс. организаций. После начала военной операции на Украине Microsoft ограничила доступ к загрузкам некоторых своих продуктов для потребителей — в частности, речь идет об инструментах создания установочных образов Windows. При этом российские дистрибуторы решений Microsoft продолжают продавать продление лицензий на уже реализованный в России софт. В 2022 году ООО «Майкрософт Рус» уволило почти всех сотрудников и расторгло действовавший договор аренды, следует из пояснений к отчетности «Майкрософт Рус» за 2022 год. Но компания отмечает, что решение о ликвидации структуры не рассматривается, так как «соблюдение правительственных ограничений» в России делает ее долгосрочные планы неопределенными.

Председатель Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич (также подтвердивший, что некоторые компании в России получали предложения о продолжении сотрудничества с Microsoft) полагает, что корпорация пытается наладить прямой диалог с российским бизнесом: «Как мы видим, власти Запада пока не давят на Microsoft в вопросе работы в России. Microsoft оценивает возможности для возвращения в страну». По его оценке, уход Microsoft с российского рынка обошелся компании в $125 млн.