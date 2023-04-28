Оператор Tele2 рассказал прессе о начале работы MVNO «ГородМобайл». Он обеспечивает связь в московском метро. Владельцы карт "Тройка" могут оплачивать его через приложение "Город". Оплачивать можно деньгами и бонусными баллами программы лояльности "Город". Сим-карту можно купить в метро на стойках "Живое общение" на ~26 станциях. Комплект из "Тройки" и сим-карты стоит 120 рублей. Власти Москвы рассчитывают, что это предложение понравится туристам и "гостям столицы".

Минимальный тариф стоит 49 рублей в месяц, включает 10 минут разговоров, 10 смс и 1 гигабайт трафика. Максимальный - 500 рублей в месяц: звонки не предусмотрены вообще, 10 смс и 20 Гб трафика.

600 минут звонков, 15 Гб трафика и 50 смс стоят 450 рублей в месяц.

Вне метро связью тоже можно пользоваться. Привязка к подземке сводится в основном к управлению тарифом через приложение "Город" и оплату баллами лояльности.