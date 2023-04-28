«Ростелеком» в 2021-2024 гг. вложит 1,17 млрд руб. в развитие принадлежащего ему онлайн-кинотеатра Wink. Это следует из дорожной карты «Новое общесистемное программное обеспечение», разработанной «Ростелекомом», VK, «Лабораторией Касперского» и «1С» в рамках соглашения с Правительством.

В функциональность кинотеатра хотят добавить "облачные игры", прослушивание музыки и загрузку пользовательского контента. Появится "инновационная рекомендательная система", которая будет в том числе таргетировать и рекламу. Благодаря просмотру рекламы кинотеатром можно будет пользоваться бесплатно.

В начале 2023 года всеми видами подписки, включая бесплатную и оформленную на пробный период, пользовались 49% россиян, подсчитала международная исследовательская компания GfK. В четвертом квартале 2022-го подписки на онлайн-кинотеатры были оформлены у 46% жителей России.

Лидером на российском рынке стал сервис «Кинопоиск». Подписку на него оформили 21,1% городских жителей, платную подписку — 15,4%. Вторую строчку в рейтинге онлайн-кинотеатров занял сервис «Иви», на который подписались 10,1% россиян (платная подписка у 5,8%). На третьем месте Wink, подписку на который оформили 9,1%, платную подписку — 6,2%.

У онлайн-платформы KION общее количество подписчиков выросло с 5,8% до 7,9%, а число платящих — с 3,4% до 4,2%. У START общее количество подписчиков увеличилось с 1,6% до 2,2%. Платную подписку оформили 1,1% (против 0,8% в конце 2022 года).