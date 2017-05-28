Андрей Судник, основатель шопинг-мессенджера «Алоль», по просьбе «Роем!» рассказал о самых важных событиях недели на рынке e-commerce: влогеры в AliExpress повысили конверсию, Яндекс.Маркет начал сотрудничать с брендами напрямую, Lamoda отчиталась по финансам.

«Конверсия в покупки в 3 раза выше». AliExpress запустил онлайн-трансляцию своей недели моды

AliExpress продолжает отжимать долю рынка у российского e-commerce и делает это красиво! Пока локальные игроки сосредоточены на количественной экспансии, Али уходит в качество и делает ставку на контент. Сейчас онлайн-шопинг напоминает вендинговый автомат: быстро, функционально, но невероятно уныло. В 2015 году Harvard Business Review опубликовал исследование утверждающее, что у эмоционально вовлеченных покупателей LTV на 52% выше тех, кто просто удовлетворен покупкой. Взбудоражить эмоции посетителей через трансляцию шоу, чтобы увеличить конверсию — интересное решение. Не удивлюсь, если со временем AliExpress начнёт интегрировать в площадку авторский контент Instagram или YouTube -блогеров. Ранее в 2017 году Amazon также заявлял, что усилит направление работы с лидерами мнений через Amazon Influencer Program. Показатель конверсии в 3 раза выше среднего у AliExpress для продаж интегрированных в fashion-шоу, по всей видимости, подтверждает выводы исследования Harvard Business Review. Хотя очень хотелось бы взглянуть на «абсолютные цифры».

Российский онлайн-магазин Lamoda отчитался о результатах первого квартала 2017 года

Согласно исследованиям РБК 51% розничных компаний из fashion-сегмента, закрыли часть своих магазинов в 2016. Lamoda же по итогам 2016 года поднялась на 5 строчек в рейтинге TOP-100, прибавив +39% к обороту. По итогам первого квартала 2017 выручка Lamoda также выросла на 33%. Когда спрос на рынке проседает, а арендные ставки растут, владельцы оффлайн-розницы начинают охотнее идти на сотрудничество с конкурентами из онлайна. Возможно, именно этот фактор позволил Lamoda успешно запустить маркетплейс, который в свою очередь помог нарастить показатели по выручке. Кроме того в 2016 Lamoda повысила расходы на медийную рекламу на 51%, чем годом ранее, до 1,4 млрд рублей. Но расслабляться Lamoda ещё рано — ритейлер отстает от лидера в лице Wildberries по количеству заказов почти в 5 раз.

Яндекс.Маркет позволил брендам создавать собственные страницы на площадке

В конце апреля Яндекс.Маркет заявил о повышении минимальной стоимости клика в 1,5 раза. Также ЯМ изменил принцип выдачи товаров, показывая не отдельных предложениях магазинов, а группирую их внутри карточки модели, что безусловно удобнее для покупателя. Но отодвигает ритейлеров на второй план. Внедрение страниц брендов также усилит фокус на товарах, а не на ритейлерах. Означает ли это, что Яндекс идет к тому, что выстраивать отношения с брендами и производителями, минуя ритейлеров? Или все нововведения можно свести лишь к удобству для пользователей для улучшения конверсии?

Сбербанк приобрел 80% медицинского сервиса DocDoc.ru

Опыт DocDoc показывает, что не обязательно раздуваться до немыслимых размеров, сливая на рост венчурные деньги, чтобы выгодно продаться. Важнее, выбрать правильную нишу, сделать работоспособный продукт и так далее по Аркадию Морейнису. Посещаемость DocDoc за более 5 лет на рынке бьётся где-то между 300 000−500 000 в визитов месяц. Тем не менее Guard Capital, инвестировавший в DocDoc $4 млн годом ранее сумел продать долю Сбербанку за «1 млрд рублей». Как будет развиваться проект под управлением Сбербанка, одному Хасису известно. И вот каковы его планы: телемедицина, медкарты, доставка лекарств и так далее, двумя словами «cвоеобразный маркетплейс». По оценке Сбербанка, объем рынка цифровой медицины составит к 2020 году 150−180 млрд рублей. Сейчас реализация планов отчасти ограничена законодательством, но финансовые и административные возможности корпорации могут ускорить развитие событий.

Mail.ru Group задумалась о выходе на рынок такси-сервисов

Каковы шансы Mail.ru Group на рынке такси? Цена запуска собственного сервиса сейчас слишком высока, да и вход на рынок через инвестиции в существующего игрока на данном этапе также обойдётся в круглую сумму. Но в плане развития потенциального сервиса MRG обладает неоспоримым преимуществом в виде рекламных площадок. Так или иначе всем игрокам рынка такси приходится покупать рекламу у компаний «Мейла». И мы видим по какому сценарию могут развиваться события на примере конкурентной борьбы BeepCar и BlaBlaCar, когда последний по каким-то причинам не может пройти модерацию в MyTarget. Радует то, что Mail.ru Group всё чаще мелькает в новостях как активный инвестор, наряду с «Яндексом» и Сбербанком.