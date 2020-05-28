Россиянам можно будет приобретать криптовалюты после принятия Закона о цифровых финансовых активах, обменивать их с помощью иностранных компаний, -- разъяснил председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков. 21 мая Минэкономразвитию были предложены несколько законопроектов, утверждающих уголовную и административную ответственность практически за все действия с криптовалютами, кроме владения ими -- в том числе покупку и майнинг. Аксаков утверждает, что запретить планируется «организацию оборота криптовалюты». Версия закона, направленная на согласование в Минкомсвязи, не предусматривает ответственности за приобретение.

Незадекларированная криптовалюта не будет считаться имуществом владельца, таким образом, не будет подлежать наследованию и судебной защите, но требовать декларирования не будут. Для обмена «можно воспользоваться любым иностранным правом, где такие операции разрешены».

В Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) подготовили комментарий к проекту закона о ЦФА, где называют его непроработанным и упрекают в отсутствии «стройного понятийного аппарата», что позволяет расширительное толкование при определении ответственности и наказания в конкретных случаях. В существующем виде закон обеспечит потерю «$1,5 млрд ежедневного оборота цифровых русскоязычных проектов» и налогов от соответствующих компаний.

28 мая стало известно, что Павел Дуров пожертвовал 10 биткоинов благотворительному проекту «#взаимопомощь» Команды Жукова, которая доставляет бесплатные наборы продуктов страдающим от пандемии. По актуальному курсу это около 6,5 млн рублей или почти $10 000. В 2012 году Павел Дуров пожертвовал Википедии $1 млн.