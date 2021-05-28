Яндекс рассказал, как формируются в поиске «обогащённые ответы» -- блоки с дополнительной информацией с сайтов, появляющиеся над остальными результатами. Компании могут попасть в обогащённые ответы на коммерческой основе, выполнив определённые условия.

Компания-партнёр должна будет предоставить Яндексу всю информацию, которая может понадобиться для обогащённого ответа, включая товары и цены на них. На ресурсах должна поддерживаться авторизация через Яндекс ID и оплата Yandex Pay. Должна быть установлена Яндекс.Метрика, так как для персонализированных поисковых результатов нужна не только информация с сайта, но и сведения о поведении пользователей на нём.

Данных о сервисе должно быть достаточно для того , чтобы обогащённый ответ корректно отображался в выдаче и точно отвечал на запрос пользователя. Поэтому партнёрам будет необходимо открыть сведения в объёме , который удовлетворяет этим условиям. Например , чтобы сформировать обогащённый интерактивный ответ для сервиса объявлений о продаже автомобилей , потребуется вся база моделей и марок с фотографиями , которая используется в этом сервисе.

чтобы обогащённый ответ корректно отображался в выдаче и точно отвечал на запрос пользователя. Поэтому партнёрам будет необходимо открыть сведения в объёме который удовлетворяет этим условиям. Например чтобы сформировать обогащённый интерактивный ответ для сервиса объявлений о продаже автомобилей потребуется вся база моделей и марок с фотографиями которая используется в этом сервисе. Данные будут обрабатываться в Яндексе. Мы даём персональный ответ каждому. Для этого мы учитываем интересы пользователей и другие чувствительные данные. Мы серьёзно относимся к безопасности этих данных и никому их не передаём , поэтому Яндекс будет самостоятельно обрабатывать поисковые запросы , даже при поиске по данным партнёров. Это значит , что партнёры должны будут передать Яндексу все данные , необходимые для ответа.

поэтому Яндекс будет самостоятельно обрабатывать поисковые запросы даже при поиске по данным партнёров. Это значит что партнёры должны будут передать Яндексу все данные необходимые для ответа. Данных о действиях пользователей на сервисе должно быть достаточно для сохранения качества обогащённой выдачи. По нашим исследованиям , пользователи воспринимают обогащённые ответы как часть органической выдачи , а значит , Яндекс отвечает за их качество и полезность. Чтобы мы могли проанализировать , насколько полезен был ответ и смог ли человек с его помощью решить свою задачу , партнёры должны предоставить необходимые данные — в том числе установить Яндекс.Метрику.

пользователи воспринимают обогащённые ответы как часть органической выдачи а значит Яндекс отвечает за их качество и полезность. Чтобы мы могли проанализировать насколько полезен был ответ и смог ли человек с его помощью решить свою задачу партнёры должны предоставить необходимые данные — в том числе установить Яндекс.Метрику. Поддержка авторизации и платёжной системы Яндекса. Пользователи ожидают , что использование сервисов Яндекса будет комфортным и бесшовным. Формат партнёрских обогащённых ответов часто предполагает необходимость авторизоваться или указать ту или иную персональную информацию. Без этого значительная часть обогащённых ответов не будет отображаться вовсе или окажется менее удобной для пользователя. Поэтому партнёрам необходимо поддержать на своих ресурсах авторизацию и оплату через инструменты Яндекса: Яндекс ID и Yandex Pay. В этих инструментах данные пользователей надёжно защищены. При этом у пользователя по-прежнему останется возможность авторизоваться или совершить оплату через собственную систему сайта-партнёра. Доступ к партнёрским ответам будет предоставлен на прозрачных коммерческих условиях.

Запуск коммерческих колдунщиков может быть связан с претензиями к Яндексу ФАС, которой пожаловались несколько компаний. Они были недовольны тем, что в обогащённые ответы часто попадают сервисы самого Яндекса. ФАС потребовала от интернет-компании прекратить злоупотреблять монополизированными колдунщиками, раскрыть алгоритмы их функционирования и обеспечить к ним «равный доступ для игроков рынка». На 9 июня назначено судебное разбирательство по делу «о предоставлении преимущества ООО „Яндекс“ своим сервисам».