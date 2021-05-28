Сервис «Авиастатс» даёт тревел-компаниям доступ к данным о поведении пользователей на сайте и в приложениях Aviasales. Это «поможет тревел-компаниям управлять доходностью и планировать маршруты».

«Авиастатс позволяет отследить рыночные тренды и аномалии спроса, спрогнозировать востребованность разных направлений и загрузку аэропортов. Это особенно актуально в условиях пандемии, когда ситуация на рынке постоянно меняется, — комментирует Ярослав Котышов, вице-президент по управлению доходами Авиасейлс, — Авиастатс показывает актуальную информацию о спросе по России и странам СНГ в реальном времени — ежедневно мы обрабатываем миллионы поисковых запросов наших пользователей. Каждый шестой билет в России продаётся через Авиасейлс». Клиенты Авиастатс получают информацию о поисках и переходах на сайты продавцов авиабилетов. Эти данные помогают увидеть, например, куда и какими авиакомпаниями летают россияне, как меняются цены и спрос на направления, какова доля конкурентов.

У Aviasales уже был один сервис для корпоративных клиентов, через который компании могли организовывать командировки -- покупать от юрлица билеты, бронировать отели.