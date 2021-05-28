В Думе сегодня обсудили и рекомендовали принять в первом чтении закон, обязывающий иностранные IT-компании с ежедневной аудиторией в РФ от 500 тыс. человек создавать в России полноценные представительства, которые смогут нести ответственность за нарушения законодательства, взаимодействовать с госструктурами и отвечать за удаление запрещённой информации. Законопроект уже одобрили Минцифры, Роскомнадзор, ФАС и Центробанк. Последние заверили участников профильного комитета, что предлагаемые меры к нарушителям (штрафы, ограничение рекламы) реализовать смогут.

В обсуждении законопроекта участвовали представители нескольких из 20 компаний, которые могут попасть под действие нового закона и которых пригласили на заседание профильного комитета. Таких компаний в России больше, отбираются они только по критерию аудитории сайта. В первую двадцатку помимо Facebook и Google вошли Aliexpress, Ikea, Wikipedia, хостинги Digital Ocean, Cloudflare, GoDaddy.

Глава российской «Википедии» (исполнительный директор некоммерческого партнерства «Викимедиа РУ») в ходе обсуждения заявил, что, выполнив требования закона, «Википедия» в России окажется иностранным агентом, так как получает финансирование из-за рубежа (пожертвования пользователей и организаций), и ей можно будет приписать политическую деятельность. Таковой, считает Козловский, можно считать даже его участие в этом обсуждении.

Вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов отметил, что у «Википедии» в случае подпадания под действие законопроекта могут возникнуть финансовые проблемы, связанные с необходимостью содержания отделения. «Они действительно существуют на то, что им пожертвуют — им жертвуют либо время, либо деньги. Действительно, здесь из всех это действительно исключение», — сказал Шайхутдинов. Хинштейн предложил продумать, как ко второму чтению законопроекта «минимизировать сложности» для энциклопедии. «Но какой-то механизм обратной связи с Википедией все равно должен быть, сегодня же его нет. (…) К сожалению, сегодня и „Википедия“, как и остальные ресурсы, тоже стала полем определенных баталий. Мы видим, что вносятся изменения в биографические статьи, они используются в политических целях — не ресурс сам, конечно, просто его возможность сегодня дает такие полномочия».

Ранее, в четверг на этой неделе, глава комитета нижней палаты по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн поговорил о законе с журналистами. В ходе обсуждения журналисты поинтересовались, будет ли он распространяться на порносайты с соответствующей аудиторией. Хинштейн ответил, что такие сайты нарушают закон, «их деятельность следует ограничивать», и он обсудит меры ограничения с Роскомнадзором.