В Думе сегодня обсудили и рекомендовали принять в первом чтении закон, обязывающий иностранные IT-компании с ежедневной аудиторией в РФ от 500 тыс. человек создавать в России полноценные представительства, которые смогут нести ответственность за нарушения законодательства, взаимодействовать с госструктурами и отвечать за удаление запрещённой информации. Законопроект уже одобрили Минцифры, Роскомнадзор, ФАС и Центробанк. Последние заверили участников профильного комитета, что предлагаемые меры к нарушителям (штрафы, ограничение рекламы) реализовать смогут.
В обсуждении законопроекта участвовали представители нескольких из 20 компаний, которые могут попасть под действие нового закона и которых пригласили на заседание профильного комитета. Таких компаний в России больше, отбираются они только по критерию аудитории сайта. В первую двадцатку помимо Facebook и Google вошли Aliexpress, Ikea, Wikipedia, хостинги Digital Ocean, Cloudflare, GoDaddy.
Глава российской «Википедии» (исполнительный директор некоммерческого партнерства «Викимедиа РУ») в ходе обсуждения заявил, что, выполнив требования закона, «Википедия» в России окажется иностранным агентом, так как получает финансирование из-за рубежа (пожертвования пользователей и организаций), и ей можно будет приписать политическую деятельность. Таковой, считает Козловский, можно считать даже его участие в этом обсуждении.
Вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов отметил, что у «Википедии» в случае подпадания под действие законопроекта могут возникнуть финансовые проблемы, связанные с необходимостью содержания отделения.
«Они действительно существуют на то, что им пожертвуют — им жертвуют либо время, либо деньги. Действительно, здесь из всех это действительно исключение», — сказал Шайхутдинов.
Хинштейн предложил продумать, как ко второму чтению законопроекта «минимизировать сложности» для энциклопедии.
«Но какой-то механизм обратной связи с Википедией все равно должен быть, сегодня же его нет. (…) К сожалению, сегодня и „Википедия“, как и остальные ресурсы, тоже стала полем определенных баталий. Мы видим, что вносятся изменения в биографические статьи, они используются в политических целях — не ресурс сам, конечно, просто его возможность сегодня дает такие полномочия».
Ранее, в четверг на этой неделе, глава комитета нижней палаты по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн поговорил о законе с журналистами. В ходе обсуждения журналисты поинтересовались, будет ли он распространяться на порносайты с соответствующей аудиторией. Хинштейн ответил, что такие сайты нарушают закон, «их деятельность следует ограничивать», и он обсудит меры ограничения с Роскомнадзором.
Добавить 1 комментарий
Ну нет же.
Во-первых, Козловский никакой не «глава русской Википедии». Он такой же рядовой зарегистрированный участник, как все прочие. Даже не администратор, если память не изменяет (хотя, администраторы это тоже не «главы», это просто участники с расширенными полномочиями, т.к. кто-то же должен поддерживать порядок, принуждать к соблюдению правил и так далее).
Викимедиа РУ это образование нескольких участников, с целью популяризации Википедии и так далее. Денег из-за рубежа они не получают.
«Глава» любого языкового раздела Википедии это фонд Викимедиа. Который в США. Далее «Фонд». Из России он пожертвования не принимает уже много лет.
Таким образом, если кто-то и должен будет открывать представительство в России, то это Фонд. И тут мы подходим к во-вторых: почему представительство будет иностранным агентом? По такой логике всякие ООО «Гугл» и все представительства IT-компаний, которые наши депутаты хотят тут видеть, тоже будут иностранными агентами? Так как они будут содержаться на деньги материнской компании, а политическую деятельность приписать, как два пальца об асфальт — вон, Гугл хостит в Blogger оппозиционные меда, а в соцсетях полно сообщений о митингах
и т. д.