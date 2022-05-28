Теккранч насчитал 15 000 сокращений, при этом крупняк заморозил или существенно притормозил найм, а непосредственно увольнениями занимаются стартапы второго-третьего уровня, однако это не отменяет итоговых сокращений, которые проводят даже в Европе, где увольнять людей очень дорого: Klarna, например, объявила о сокращении 10% штата, при том что сотрудники всё равно будут получать компенсационные платежи
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