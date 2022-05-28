Data.ai (бывшая Appannie) обнаружила, что россияне практически перестали платить за мобильные игры:

Региональная доля России в структуре потребительских расходов на мобильные игры снизилась с 50% до 10% с февраля 2022 года. Ранее Россия обеспечивала наибольшую часть роста в регионе по общему объему потребительских расходов, однако после февраля 2022 года доля страны снизилась до 10%. Потребительские расходы на игры в остальных странах Восточной Европы до середины апреля 2022 года оставались относительно стабильными.

С учётом того, что и сам рынок игр сильно упал, доходы от российского рынка на сейчас в большинстве компаний едва ли в принципе заметны на радарах.