Незадолго до объявления результатов совета директоров "Газпрома" по телеграм-каналам и твиттерам разогнали фото экрана якобы РБК, с сообщением о том, что акции "Газпрома" падают из-за невыплаты дивидендов.

Акции после этого действительно упали c 270 до 250 рублей, а после выхода новости о рекомендации по выплате дивидендов компании, доросли до почти 300 рублей.

РБК сам официально не комментировал распространение фейка, но репостнул в свой собственный телеграм-канал пост из учётной записи "Сам ты инвестор!", где расписали тревожные маркеры, показывающие на то, что новость не выглядит как когда-либо существовавшая на сайте РБК

Потери инвесторов при объёме продаж на панике в 1,5 миллиарда рублей могли составить около 250 млн рублей.