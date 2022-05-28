На замену слову "импортозамещение" нужно предложить другой термин:

«Технологический суверенитет»,— отреагировал Дмитрий Медведев на предложение одного из выступающих на заседании форума «Предпринимательство в новой экономической реальности» придумать новый термин для импортозамещения (цитата по ТАСС).

Затем господин Медведев уточнил, что можно это назвать и «технологической независимостью». Сам термин «импортозамещение» «не самый удачный», особенно когда имеются в виду, например, компоненты производства, пояснил председатель ЕР.

«Он такой, немножко унизительный для нас. И это тоже все ощущают»,— сказал Дмитрий Медведев. Особенно это очевидно, когда речь идет о каком-то «барахле — в прямом смысле этого слова», отметил господин Медведев.