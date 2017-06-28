Mail.ru Group обошла санкции на Украине, запустив поисковик «Пошукач» через кипрскую партнёрскую компанию, сообщило издание Inform Napalm. Домен поисковой системы зарегистрирован на кипрский офшор Nessly Holdings Limited, который возглавляет бывший сотрудник Mail.ru Group Елена Озаренко.

В Mail.ru Group сказали «Роем!», что проект запустили некие партнеры российской компании, которых она не называет:

Мы знаем о существовании этого партнерского проекта поиска, они обеспечивают доступ украинских пользователей к поиску Mail.ru, — сказал представитель российского интернет-холдинга.

16 мая 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ о санкциях против России, который предполагает, в частности, блокировку доступа к «Яндексу», всем ресурсам, принадлежащим Mail.ru Group, включая поиск и соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники» и другим российским Интернет-ресурсам.