Телеканал «Россия 24» посвятил сюжет планам бывшего главреда российского Forbes и шеф-редактора РБК Елизаветы Осетинской, которая сообщила о решении начать сотрудничество с программой Investigative Reporting Program при университете Беркли. Ведущий телеканала предположил, что Осетинская намерена писать о том, «как Россию бездоказательно обвиняют во всех смертных грехах», а также сообщил зрителям, что «на западе сейчас существует спрос» на такого рода информацию. Осетинская получила стипендию программы John S. Knight Journalism Fellowships Стэнфордского университета и после завершения обучения получила еще одну стипендию по программе расследовательской журналистики в Калифорнийском университете Беркли.