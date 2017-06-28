Mail.ru Group объявила, что российские налоговые органы разрешили не платить НДС со значительной части пользовательских платежей в соцсетях (холдинг владеет «Одноклассниками», ВКонтакте, «Моим Миром»).

По итогам 2016 года MRG отметила положительное влияние от освобождения от российского НДС своих игр на российском рынке — этот сегмент рос. В тоже время выручка от пользовательских платежей в прошлом году упала на 5,2%.

В феврале 2017 года сооснователь и председатель совета директоров MRG Дмитрий Гришин и Борис Добродеев, генеральный директор, ещё до отмены НДС с платежей в соцетях, оценивали, что благодаря освобождению от НДС в играх холдинг может получить в 2017 году дополнительно порядка 1 млрд рублей (общая выручка в 2016 составляла примерно 44 млрд). К 10 августа Mail.ru Group планирует обновить прогноз на 2017 год.