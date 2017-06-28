«[Необходимо] обеспечить законодательную базу, которая позволит регулировать русскоязычные СМИ, имеющие аудиторию на территории России, даже если они зарегистрированы за рубежом. Обязать такие СМИ раскрывать свои источники финансирования по запросу Минюста и отчитываться по своей деятельности в соответствии с законом об иностранных агентах. При несоблюдении законодательства уполномочить Роскомнадзор блокировать такие СМИ на территории России», — передал ТАСС слова главы временной комиссии Совета Федерации (СФ) по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрея Климова.
Комиссия создана постановлением СФ от 14 июня 2017 года, состоит из 10 сенаторов и занимается подготовкой предложений по изменению законодательства для защиты суверенитета РФ.
В октябре 2014 года президент Путин подписал закон об ограничении 20 процентами максимально-возможной доли владения СМИ иностранцами и россиянами с двойным гражданством. Из-за вступившего в действие закона поменяли своего владельца: газета «Ведомости», издатель Forbes, изменилась структура владения в Hearst Shkulev Media в РБК, и в других изданиях или холдингах. Похожий по смыслу запрет введён для интернет-кинотеатров. Россия считает отечественными онлайн-кинотеатры с совладельцами иностранцами, если более 50% аудитории сервиса составляют российские зрители. С 1 июля 2017 года иностранцы могут владеть долей не более 20% уставного капитала в российском видеосервисе «дочке» — если правительственная комиссия не разрешит им превышение.
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Русский язык — это собственность государственной власти России. Измышления на русском языке должны устраивать власть.
хахахаха))) что ни день то сто грамм, а то и стописят)))
Сам того не соображая, самой формулировкой, данный деятель подал кому-то неплохую идею.Ключевой бред сей формулировки (равно и идеи) в условиях современных технологий, безусловно, «русскоязычные».
СМИ будет ну… допустим, гондурасское, но на малайском языке.
Формально не докопаешься — сми не русскоязычное.Но если народ разузнает (а он быыыстро здесь разузнает) — пиши пропало. В гугле (запретить гугл!!!) правой кнопкой мыши в выпадающем меню «перевсти страницу на русский» — и читай на здоровье.
Разумеется, что изначально все тексты будут писаться на русском, потом автоматом переводиться (запретить автопереводчик!!!) на гондурсско-малайский… Ну, а далее, при обратном переводе, благодаря
машинному самообучению гугла, текст будет опять почти идентичен исходному…
Да вот каждый может попробывать:
Senator mencadangkan penubuhan «jammers» kepada media asing di Internet Rusia
Кстати, так и интереснее и для писак и для читателей. Пиши чо хошь и читай тоже что угодно.
Как говоорят в таких случаях малайцы с гандураса:
terkandas Emelya, minggu anda
>СМИ будет ну… допустим, гондурасское, но на малайском языке.
Формально не докопаешься — сми не русскоязычное
Чей то не докопаешься, комиссия решит что язык схож с русским до смешения и все, давай соблюдай наше законодательство если хочешь вещать в РФ.
>Да вот каждый может попробывать:
>Senator mencadangkan penubuhan «jammers» kepada media asing di Internet Rusia
Вот прям интересно сколько людей будут такое «сми» читать ?
Идея правильная, вещаешь на нашу территория (есть хоть с десяток запросов с РФ, хотя цифру можно и согласовать, может 1000 уников в сутки) выполняй наше законодательство, не хочешь наше законодательство исполнять, давай до свидания, вещай на русском на территорию того же сша.