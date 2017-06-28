«[Необходимо] обеспечить законодательную базу, которая позволит регулировать русскоязычные СМИ, имеющие аудиторию на территории России, даже если они зарегистрированы за рубежом. Обязать такие СМИ раскрывать свои источники финансирования по запросу Минюста и отчитываться по своей деятельности в соответствии с законом об иностранных агентах. При несоблюдении законодательства уполномочить Роскомнадзор блокировать такие СМИ на территории России», — передал ТАСС слова главы временной комиссии Совета Федерации (СФ) по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрея Климова.

Комиссия создана постановлением СФ от 14 июня 2017 года, состоит из 10 сенаторов и занимается подготовкой предложений по изменению законодательства для защиты суверенитета РФ.

В октябре 2014 года президент Путин подписал закон об ограничении 20 процентами максимально-возможной доли владения СМИ иностранцами и россиянами с двойным гражданством. Из-за вступившего в действие закона поменяли своего владельца: газета «Ведомости», издатель Forbes, изменилась структура владения в Hearst Shkulev Media в РБК, и в других изданиях или холдингах. Похожий по смыслу запрет введён для интернет-кинотеатров. Россия считает отечественными онлайн-кинотеатры с совладельцами иностранцами, если более 50% аудитории сервиса составляют российские зрители. С 1 июля 2017 года иностранцы могут владеть долей не более 20% уставного капитала в российском видеосервисе «дочке» — если правительственная комиссия не разрешит им превышение.