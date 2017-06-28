Интернет-магазин «Юлмарт» рассказал E-pepper.ru о закрытии точек выдачи заказов в некоторых регионах РФ:

Закрываются объекты с низкими операционными показателями. Напомним, инфраструктура компании насчитывает более 400 представительств, доля закрытых точек не превысит 15% от общего количества объектов.

Уже закрыты некоторые городские центры исполнения заказов и пункты выдачи «Юлмарт Outpost» в Центральном, Приволжском и Уральском федеральных округах. В частности точек «Юлмарта» больше нет в Екатеринбурге (4-й по величине город России). В марте 2017 года «Юлмарт» объявил, что до 2021 года он вложит около $1 млрд в строительство центров обработки заказов и распределительных центров, однако уже тогда речь шла об усилении присутствия в Санкт-Петербурге, Москве и Подмосковье, но не в остальных частях России.

У магазина существует альтернативный и отличный от сокращающейся сети «Юлмарт Outpost» франчайзинговый проект — Ulmart Store.

В 2016 году «Юлмарт» озвучил план — открыть до 600 отделений Ulmart Store к 2020 году. 500 в России и 100 в странах Таможенного союза. Партнёр «Юлмарта» может доставлять через Store отправления из самых разных интернет-магазинов. В декабре «Юлмарт» запустил почтового оператора Ю.Post. Сервис, работающий совместно с Ulmart Store, предназначен для отправки и получения отправлений по всему миру.

С начала 2016 года в «Юлмарте» развивается корпоративный конфликт, собственники «Юлмарта» поспорили, кто чей должник, какова справедливая стоимость миноритарной доли в бизнесе, параллельно от магазина требуют определённых средств банки, в прошлом кредитовавшие проект. В конце 2016 года арбитражный суд Санкт-Петербурга ввел в «Юлмарте» процедуру наблюдения. В феврале 2017 Forbes составил ежегодный список 20 самых дорогих компаний Рунета — по расчётам издания за год магазин заметно подешевел, выпал и из четвёрки лидеров, и из числа «единорогов» (компаний, чей бизнес стоит больше миллиарда долларов).