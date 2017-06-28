Депутаты из «Справедливой России» Сергей Миронов, Михаил Емельянов, Олег Нилов, Александр Бурков и Игорь Ананских внесли в Госдуму законопроект об отмене роуминга в России. Об этом сообщается в документе, опубликованном в базе данных Государственной думы. Предложенные поправки — для статьи 54 закона «О связи». Если они будут приняты, то проект вступит в силу с 1 января 2018 года.

Авторы законопроекта назвали внутренний роуминг архаизмом, который препятствует развитию доступности услуг связи на территории РФ и является дополнительным источником доходов операторов связи.

Отмена «национального роуминга» будет способствовать более развитию рынка связи, более активному вовлечению абонентов связи в использование услуг операторов связи, повысит уровень прозрачности в указанной сфере и сделает тарифы связи понятными для абонентов, — указали в пояснительной записке к документу.

Также в записке отметили, что отмена взимания такой платы — «массовая тенденция». В качестве примера приводят США и другие страны, которые давно не используют внутренний роуминг, и Европейский Союз, который отменил его с 15 июня этого года.