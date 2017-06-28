Лидер Telegram заявил:

Регистрационные данные о компании-издателе Telegram — не секрет и доступны любому желающему в открытых источниках beta.companieshouse.gov.uk/company/OC391410 Электронный адрес abuse@telegram.org, куда наша команда принимает жалобы на контент, связанный с пропагандой терроризма, также публичен и известен Роскомнадзору. Если на этом желания регулятора действительно ограничиваются, у меня нет возражений против использования этих данных для регистрации Telegram Messenger LLP в реестре организаторов распространения информации, однако мы не будем выполнять антиконституционный и нереализумый технически «закон Яровой» — равно как и другие законы, не совместимые с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности Telegram.

Лидер Telegram напомнил, что ранее глава Роскомнадзора открестился от желания получить доступ к личной переписке:

«Никакой речи о том, что будет доступ к переписке пользователей, не идет. Вопрос только об одном — о пяти идентификаторах, которые мессенджер должен сообщить в Роскомнадзор, они официально будут внесены в реестр распространения информации. На этом точка» (А. Жаров)

На прошлой неделе глава Роскомнадзора Александр Жаров лично обратился к основателю Telegram Павлу Дурову с просьбой предоставить данные о компании, управляющей Telegram, для внесения в реестр организаторов распространения информации. По его словам, если это требование не будет исполнено, блокировка Telegram будет делом нескольких дней.

По разъяснениям Роскомнадзора (а не руководителя РКН Жарова, как частного лица) на сайте самого Роскомнадзора, со ссылками на соответствующие федеральные законы РФ, «Организатор распространения информации» в сети «Интернет» обязан:

хранить на территории Российской Федерации информацию о фактах приема , передачи , доставки и ( или) обработки голосовой информации , письменного текста , изображений , звуков или иных электронных сообщений пользователей сети « Интернет» и информацию об этих пользователях в течение шести месяцев с момента окончания осуществления таких действий , а также предоставлять указанную информацию уполномоченным государственным органам , осуществляющим оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации , в случаях , установленных федеральными законами;

передачи доставки и или) обработки голосовой информации письменного текста изображений звуков или иных электронных сообщений пользователей сети Интернет» и информацию об этих пользователях в течение шести месяцев с момента окончания осуществления таких действий а также предоставлять указанную информацию уполномоченным государственным органам осуществляющим оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации в случаях установленных федеральными законами; обеспечивать реализацию установленных федеральным органом исполнительной власти в области связи по согласованию с уполномоченными государственными органами , осуществляющими оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации , требований к оборудованию и программно-техническим средствам , используемым указанным организатором в эксплуатируемых им информационных системах , для проведения этими органами в случаях , установленных федеральными законами , мероприятий в целях реализации возложенных на них задач , а также принимать меры по недопущению раскрытия организационных и тактических приемов проведения данных мероприятий.

В разъяснениях Роскомнадзор гарантирует, что органы власти РФ получают доступ к переписке пользователей — Александр Жаров пообещал лишь внесение Telegram в Реестр и «На этом точка». Закон не налагает на Роскомнадзор обязанность рассказывать о подключении спецслужб к мессенджерам. Есть прослушка и архивирование переписки или её нет — стороннему наблюдателю проверить нельзя. Получается, что Дуров «разрешил» Роскомнадзору или Александру Жарову лично, сохранить лицо в сюжете с «регистрацией Telegram». Вместе с тем ведомству придётся смириться с тем, что в их Реестре возможно появится сервис, который публично пообещал не соблюдать правил для участников Реестра. Тем самым значение прослушки остаётся так же велико, как и раньше. А значение Реестра и его хранителей снижается.