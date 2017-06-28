«Яндекс» стал ставить пометку на сайтах микрофинансовых организаций о том, что они зарегистрированы Центробанком. Эта мера была предпринята в рамках разработанного с Центробанком проекта, направленного на защиту потребителей от нелегальных компаний. Сейчас среднерыночные значения полной стоимости микрозаймов, по данным ЦБ, достигают 599,311%, а предельные значения ставок микрофинансовых организаций составляют 799,081%