Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает штрафы поисковым системам за выдачу ссылок на запрещенные сайты. Кодекс об административных правонарушениях был опубликован 27 июня, через 90 дней он вступает в силу. Штраф за выдачу ссылок на заблокированные по решению суда ресурсы по закону составит 3000−5000 рублей для физических лиц, 30 000−50 000 — для должностных лиц и 500 000−700 000 рублей — для юридических лиц.

Закон о запрете использования анонимайзеров и сервисов VPN был подписан Путиным в июле 2017 года. Проект обязывал Роскомнадзор создать Федеральную государственную информационную систему (ФГИС), где должны фиксироваться все запрещенные ресурсы и подключаться к которой по требованию ведомства обязаны все поисковики в России.