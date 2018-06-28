Путин утвердил штрафы поисковикам за выдачу ссылок на запрещенные сайты


Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает штрафы поисковым системам за выдачу ссылок на запрещенные сайты. Кодекс об административных правонарушениях был опубликован 27 июня, через 90 дней он вступает в силу. Штраф за выдачу ссылок на заблокированные по решению суда ресурсы по закону составит 3000−5000 рублей для физических лиц, 30 000−50 000 — для должностных лиц и 500 000−700 000 рублей — для юридических лиц.

Закон о запрете использования анонимайзеров и сервисов VPN был подписан Путиным в июле 2017 года. Проект обязывал Роскомнадзор создать Федеральную государственную информационную систему (ФГИС), где должны фиксироваться все запрещенные ресурсы и подключаться к которой по требованию ведомства обязаны все поисковики в России.

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