Интернет-магазин Ozon в тестовом режиме запустил сервис для продавцов, через который они смогут реализовывать свои товары через сайт Ozon.ru. Об этом «Роем!» сообщили представители компании. Запуск для нескольких селлеров должен состояться в июле. После результатов тестирования сервис запустится для ограниченного количества партнеров.
Новый сервис предлагает им полный цикл услуг фулфилмента и доставку товаров по всей России. Продавцы сами определяют ассортимент и ценовую политику. Селлеры также смогут воспользоваться круглосуточной системой поддержки в чате, по электронной почте или телефону. Схема работы с маркетплейсом простая: перед добавлением товаров на сайт продавец должен зарегистрироваться. На момент выхода публикации компания не ответила редакции на вопросы о комиссии и партнерах.
Для Ozon это не первая попытка запустить маркетплейс. В 2014 году компания решила переформатировать принадлежащий ей обувной магазин Sapato.ru под модель маркетплейса, но в итоге продала его конкуренту KupiVIP.
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