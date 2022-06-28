Российские компании, использующие оборудование Cisco и IBM, не могут продлить лицензии на ранее приобретенную у этих американских вендоров технику. Российские компании чаще всего приобретали лицензии на год, гораздо реже – на два или три года, рассказал "Ведомостям" представитель IT-компании. Это означает, что по истечении срока действия ранее приобретенных лицензий оборудование перестанет работать, пояснил он. Речь, прежде всего, идет о специализированном серверном оборудовании, созданном на базе микропроцессорной архитектуры IBM Power, которое используется для хранения и обработки больших массивов данных. В начале 2022 г. такое оборудование пытался закупить, например, «Аэрофлот».

Сейчас IBM Power занимает около 10% российского серверного рынка: такие аппаратно-программные комплексы приобретали все крупные российские компании. В марте и июне закупки на оказание услуг по ремонту серверов IBM Power разместил, например, «Гринатом» (IT-интегратор «Росатома»). Cisco на российском рынке была представлена в основном сетевым оборудованием, предназначенным в первую очередь для крупных организаций и телекоммуникационных предприятий. Если лицензии нужны для активации оборудования, это означает, что компаниям придется его «взламывать», предупреждает гендиректор Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ, объединяет более 100 компаний, включая GS Group, МЦСТ и «Байкал электронику») Иван Покровский. По его словам, такой способ активации говорит о том, что производитель может не только активировать, но и в любой момент отключить его. То есть такое оборудование в принципе небезопасно, а значит, компании будут вынуждены отказаться от него в пользу более защищенных аналогов, поясняет эксперт. Это дает шанс российским разработчикам предложить заказчикам свои решения, считает Покровский.