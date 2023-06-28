Booking.com заявила, что тестирует планировщик поездок, частично основанный на языковой модели ChatGPT. Новый сервис будет доступен ограниченному числу пользователей в США, он позволяет формировать запросы на планирование поездок при помощи нативного языка. То есть фактически система становится аналогом живого ассистента, которому достаточно нескольких фраз чтобы полностью спланировать поездку. Конкурент Booking Expedia в апреле также запустила тестовую версию своего нового встроенного приложения для планирования путешествий на базе ChatGPT, где пользователи могут общаться с помощью этой функции и получать рекомендации о местах для посещения.
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