Спрос на аккаунты в российских и зарубежных соцсетях в 2023 году вырос в 3-4 раза, а предложение - всего вдвое, узнал "Коммерсант", расспросив участников рынка. Годовой оборот этого рынка один из участников оценил в 4 млрд рублей.

Стоимость аккаунта в соцсети «ВКонтакте» составляет от 18 руб. до 249,3 тыс. руб., а в Telegram — от 18 коп. до 390 тыс. руб. По словам собеседника “Ъ” на одной из профильных площадок, стоимость страницы «зависит от ее характеристики, степени обработки, на цену также влияет и общая инфляция в совокупности со сложностью процесса создания аккаунтов». «Например, аккаунт в "ВКонтакте" раньше стоил 50 коп., а сейчас тот же самый аккаунт обойдется в 25 руб.»,— уточняет источник “Ъ”.

Торгующие аккаунтами площадки уверены, что покупатели заботятся о своей анонимности и безопасности, другие эксперты считают, что покупные аккаунты используются для политических провокаций и продвижения сомнительных услуг. Представители агентств интернет-маркетинга сказали "Коммерсанту", что в этом году столкнулись с резким ростом объемов спама от ботов в своих сообществах в соцсетях. Основное содержание спам-атак - "реклама маркетплейсов и ссылки на каналы военной тематики".

Анонимный собеседник "Коммерсанта" отметил, что соцсети уклоняются от блокировки плохо себя ведущих аккаунтов и посылают недовольных в Роскомнадзор, так как такие аккаунты "приносят деньги".