Социальная сеть «Одноклассники» выпустит свои сериалы и реалити-шоу. Об этом сообщил РБК со ссылкой на близкий к компании источник. Источник добавил, что «сеть планирует делать ставку на семейную и женскую аудиторию». Запуск проектов поможет увеличить продажи рекламы, принести выручку от спонсоров и улучшить имидж ОК. Главной задачей проекта собеседник назвал увеличение количества времени, которое пользователь проводит в соцсети. Предполагается, что инвестиции для производства одной серии составят 1,5−3 млн рублей.

Шоу будут запускать постепенно, каждая серия будет идти 20−25 минут, а каждый проект будет состоять примерно из 20 серий. Как сообщил представитель пресс-службы соцсети, в настоящее время идут переговоры с производителями сериалов, шоу и телеканалами. В компании отметили, что ОК — первая соцсеть Рунета по просмотру видео, и создание своего контента — «логичный шаг в развитии видео-платформы ОК». За год планируется выпустить пилотные серии минимум четырех проектов. В соцсети рассчитывают, что каждая серия будет собирать в среднем до 3 млн просмотров.

В марте этого года стало известно, что «Одноклассники» ищут новые способы заработка, связанные с видеоконтентом, и проводят тестирование платной подписки на видеоконтент соцсети. До этого соцсеть уже работала над собственным шоу «ОК на связи!», которое выходило на ТВ. Кроме того, представители «ВКонтакте», которая также входит в холдинг Mail.ru Group, рассказывали, что ВК займется производством собственного контента, так как это «единственный способ конкурировать с другими площадками». На первом этапе представители последней соцсети были готовы вложить в съемки проектов «десятки миллионов рублей».