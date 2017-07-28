«Яндекс» отчитался о финансовых результатах за второй квартал 2017 года. Рублёвая выручка компании выросла до 22,1 млрд, на 23% выше. Скорректированная чистая прибыль компании выросла на 2% и достигла 4 млрд рублей. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 7% и составил 7,2 млрд рублей. Данные приводятся в сравнении со вторым кварталом прошлого года.

Публикация «Роем!» от 25 июля: Долгое время единственным сервисом, который так или иначе показывал данные по всему Рунету, был LiveInternet. Его данные по поисковой доле использовал «Яндекс» при подготовке IPO, они же регулярно фигурируют в финансовых отчётах компании. Сейчас доля поиска «Яндекса» в России по этим данным уверенно пробивает исторические минимумы и не планирует останавливаться. При этом в «Яндексе» падение признают, но каждый раз списывают на технические изменения счётчика LiveInternet — например, что статистика стала учитывать запросы из поискового приложения Google. (Фактически, это можно трактовать так, что статистика LI становится точнее и показывает, что в действительности положение «Яндекса» ещё хуже, чем можно было подумать по старым данным.) Поэтому запуск Я.Радара за три дня до публикации полугодового финансового отчёта компании можно считать удачным совпадением.

В отчётности компания перешла на оценку поисковой доли на основании собственных данных: три дня назад компания запустила для этого Яндекс.Радар. По данным «Радара», доля поискового рынка «Яндекса» во втором квартале составила 54,3% — это на 0,4 п.п. меньше первого квартала. Количество поисковых запросов во втором квартале выросло на 5% в сравнении с тем же периодом прошлого года.

Выручка «Яндекса» по сегментам

Агрессивно растёт выручка сегмента «Такси», который вскоре должен пополниться совместным предприятием Uber — пока в отчётности этот сегмент представлен только Яндекс.Такси. Большой рост также показывает сегмент классифайдов (Я.Недвижимость, Auto.ru), который увеличился в полтора раза за первое полугодие по сравнению с тем же периодом в 2016 году. За первое полугодие почти в два раза вырос сегмент «Эксперименты», куда в том числе входит Яндекс.Дзен. Его компания недавно превратила в полноценную блог-платформу. Впрочем, в денежном выражении этот сегмент проигрывает «Такси» больше чем в два раза и от классифайдов тоже отстаёт.