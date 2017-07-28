Автор закона о регулировании VPN отключился от конференции с журналистами после неудобного вопроса


«МК» провел конференцию о последних законодательных инициативах, которые касаются ограничений в сети (запрет анонимайзеров, закон об идентификации пользователей мессенджеров, проект о контроле над соцсетями). В круглом столе приняли участие депутат от «Единой России» Сергей Боярский, который разработал законопроект о наказаниях за «противоправные действия в социальных сетях», а также интернет-эксперт, исполнительный директор Ассоциации интернет-издателей, интернет-омбудсмен и заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. После вопроса, почему новые инициативы подводятся под европейское законодательство, согласно которому и сим-карту можно иногда купить без паспорта, Боярский не ответил и вышел из «Скайпа».

Симки, VPN, СМИ. Что зарегулировали депутаты перед уходом на каникулы

Инициаторы запретов в Интернете выключили Скайп из-за неудобных вопросов

В «МК» прошел круглый стол о последних законодательных инициативах, касающихся ограничений в Интернете. Это и запрет на работу анонимайзеров, и закон об идентификации пользователей мессенджеров, а также законопроект о контроле над социальными сетями. По мнению ряда экспертов, «ограничения» — выражение мягкое, речь идет о настоящей цензуре.

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