Как ответственному владельцу домашних животных (у меня собака и морская свинка) мне приходится с некоторой периодичностью решать задачи ухода за ними — покупка корма, посещение ветеринаров и кинолога, покупка игрушек, посещение клуба, вакцинации и многое другое. Более того — в какой-то момент я столкнулся с тем, что не каждый ветеринар может решать проблемы морских свинок (они считаются экзотическими животными) и я узнал о существовании специалистов по грызунам — ратологах. Посещая различные ветклиники я столкнулся с тем, что все они живут обособленно, в основном профессиональные коммуникации происходят в рамках сетевых клиник, а также — вы ограничены в информации, которую вы можете передавать от одного врача клиники, А другому врачу клиники Б. Максимум к чему у вас будет доступ — к краткой выписке и рецепту, необходимому для покупки лекарств. Разумеется — мало кого это устраивает и мы решили решить эту проблему.

Итогом стала платформа CosmoZoo. Многие, родившиеся в конце 70х — начале 80х годов прошлого века, наверняка вспомнят писателя Кира Булычёва, подарившего своим читателям Алису Селезнёву, чей папа, профессор Игорь Селезнёв был директором московского космического зоопарка, Космозо. И именно эти добрые, немного наивные детские книги дали название нашему проекту и я очень надеюсь, что они напомнят вам о том, что надо быть готовым к приятным открытиям и интересным приключениям, которые, помимо ежедневной рутины, ждут нас в этом мире.

Первым делом мы решили помочь ветклиникам и дать им инструменты коммуникации с клиентами, а также сделать общую для всех электронную медицинскую карту (ЭМК) животного. Сразу скажу, что вопрос общей ЭМК для клиник весьма болезненный, поскольку любая врачебная ошибка будет навсегда сохранена в истории и может быть использована конкурентами как попытка недобросовестной конкуренции. Также многие врачи боятся, что данные в медицинских картах могут вызвать отток клиентов у них в пользу конкурентов. Ну что же — challenge accepted и в пул наших задач пришлось записать необходимость разъяснения того, что клиент все равно САМ выбирает врача и клинику, с которой ему работать, а история лечения животных вряд ли повлияем на его выбор, скорее — отзывы бывших пациентов.

Для разработки я привлёк нескольких своих коллег из Progress Engine. Мы сформировали скоп работ на первый этап, с которым мы можем выходить к нашим пользователям и партнёрам, расскажу немного о них.