За пять лет действия закона об ограничении доступа к ресурсам с запрещенной в РФ информацией Роскомнадзор заблокировал примерно 275 000 сайтов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Более 97 000 сайтов внесены в реестр на основании судебных решений о признании информации запрещенной к распространению в стране. Более 70 000 заблокированных ресурсов были замечены в пропаганде наркотиков. Более 43 000 сайтов обвинены в незаконной организации и проведении азартных онлайн-игр. Более 38 000 содержали детскую порнографию и более 25 000 страниц — суицидальный контент.

Издание отметило, что Роскомнадзор взаимодействует с администраторами таких порталов, как «Яндекс», Mail, «Одноклассники», «ВКонтакте», «Рамблер», Livejournal, Google, Youtube, Blogspot, Facebook, Instagram, Twitter, Github, Amazon, iTunes, Akamai, Archive.org, Tumblr.com, Vimeo и другими, благодаря чему 70% запрещенной информации удаляется сайтами самостоятельно.

Также за все время действия закона было заблокировано примерно 60 000 страниц или материалов в социальных сетях. Больше всего — более 48 000 страниц или материалов — было заблокировано в соцсети «ВКонтакте», а меньше всего — в Facebook, где было заблокировано примерно 630.