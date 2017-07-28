Многие задумываются о приобретении криптовалюты и майнинге. Вопрос в том, как вывести криптовалюту и куда потратить. Купить биткоины просто, а оплата напрямую остаётся экзотикой для большинства товаров и услуг. «Роем!» рассказывает, почему вскоре биткоинами будут расплачиваться намного чаще, и где в Рунете продаётся реклама за цифровые деньги. Материал подготовлен при поддержке Oblivki.biz.
Весь мировой рынок движется в сторону криптовалют: специально под биткоины пишутся законы, центробанки задумываются об инвестициях в криптовалюты (даже российский ЦБ обещает крипторубль), на Нью-Йоркской фондовой бирже уже два года действует индекс биткоина. Все торопятся запрыгнуть в этот вагон, иначе поезд уйдет.
Из-за хайпа создаётся ощущение, что компании произносят слова «биткоин», «блокчейн» чтобы быть в теме. Год назад так же звучали определения «нейросети» и «большие данные». У оплаты биткоинами все же есть весомые преимущества:
- Платить биткоинами быстро. Быстрее межбанковского перевода. В среднем транзакция в биткоинах занимает десять минут. Межбанковский перевод занимает по времени до недели, к тому же срок обработки зависит от выходных или праздничных дней, времени суток и загрузки банка-получателя.
- Это дёшево. Комиссия за платёж минимальна и не превышает 1%. И чем больше платёж, тем меньше комиссия. Кстати, поэтому вместо мелких платежей сделать один на крупную сумму. Объем суммы неограничен.
- Это безопасно. Блокчейн гарантирует прозрачность, и при проведении платежа не участвуют третьи стороны. Это значит, что платёж будет проведен — ни банк, ни суд, ни налоговая не заблокируют транзакцию.
Что можно купить
Как известно, впервые за биткоины купили пиццу. В 2010 году пользователь под ником laszlo потратил на неё 10 000 биткоинов, что сейчас было бы равно $25 млн.
И если в 2010 году продавца, готового принять цифровую валюту, пришлось искать четыре дня, то сегодня даже одна известная своими PR-кампаниями сеть фастфуда грозится начать принимать биткоины в 2017 году. В российском интернете же на прошлой неделе стало возможно купить рекламу за криптовалюту. Рекламная сеть Oblivki.biz первой подключила способ пополнения личного кабинета криптовалютой Bitcoin. Теперь купить тизерный трафик можно быстро, анонимно и безопасно.
Счёт выставляется в рублях и переводится в Bitcoin при оплате. Курс рассчитывается одновременно с выставлением счёта, что помогает избежать неожиданных переплат из-за волатильности курса.
В компании утверждают, что Oblivki.biz стали первой рекламной сетью в СНГ, которая стала принимать Bitcoin. Для компании это эксперимент: пока оборот биткоинов в общей массе платежей составляет меньше 1%.
«Мы решили постепенно переносить средства в биткоин, учитывая какие сложности появились с некоторыми электронным кошельками. Неудобство только в сильно играющем курсе, поэтому переход будет не быстрым. Это выгодная альтернатива другим средствам оплаты, которая со временем заменит некоторые из них», — говорит представитель Oblivki.biz.
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