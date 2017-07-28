Многие задумываются о приобретении криптовалюты и майнинге. Вопрос в том, как вывести криптовалюту и куда потратить. Купить биткоины просто, а оплата напрямую остаётся экзотикой для большинства товаров и услуг. «Роем!» рассказывает, почему вскоре биткоинами будут расплачиваться намного чаще, и где в Рунете продаётся реклама за цифровые деньги. Материал подготовлен при поддержке Oblivki.biz.

Весь мировой рынок движется в сторону криптовалют: специально под биткоины пишутся законы, центробанки задумываются об инвестициях в криптовалюты (даже российский ЦБ обещает крипторубль), на Нью-Йоркской фондовой бирже уже два года действует индекс биткоина. Все торопятся запрыгнуть в этот вагон, иначе поезд уйдет.

Из-за хайпа создаётся ощущение, что компании произносят слова «биткоин», «блокчейн» чтобы быть в теме. Год назад так же звучали определения «нейросети» и «большие данные». У оплаты биткоинами все же есть весомые преимущества:

Платить биткоинами быстро. Быстрее межбанковского перевода. В среднем транзакция в биткоинах занимает десять минут. Межбанковский перевод занимает по времени до недели , к тому же срок обработки зависит от выходных или праздничных дней , времени суток и загрузки банка-получателя.

к тому же срок обработки зависит от выходных или праздничных дней времени суток и загрузки банка-получателя. Это дёшево. Комиссия за платёж минимальна и не превышает 1%. И чем больше платёж , тем меньше комиссия. Кстати , поэтому вместо мелких платежей сделать один на крупную сумму. Объем суммы неограничен.

тем меньше комиссия. Кстати поэтому вместо мелких платежей сделать один на крупную сумму. Объем суммы неограничен. Это безопасно. Блокчейн гарантирует прозрачность , и при проведении платежа не участвуют третьи стороны. Это значит , что платёж будет проведен — ни банк , ни суд , ни налоговая не заблокируют транзакцию.

Что можно купить

Как известно, впервые за биткоины купили пиццу. В 2010 году пользователь под ником laszlo потратил на неё 10 000 биткоинов, что сейчас было бы равно $25 млн.

И если в 2010 году продавца, готового принять цифровую валюту, пришлось искать четыре дня, то сегодня даже одна известная своими PR-кампаниями сеть фастфуда грозится начать принимать биткоины в 2017 году. В российском интернете же на прошлой неделе стало возможно купить рекламу за криптовалюту. Рекламная сеть Oblivki.biz первой подключила способ пополнения личного кабинета криптовалютой Bitcoin. Теперь купить тизерный трафик можно быстро, анонимно и безопасно.

Счёт выставляется в рублях и переводится в Bitcoin при оплате. Курс рассчитывается одновременно с выставлением счёта, что помогает избежать неожиданных переплат из-за волатильности курса.

В компании утверждают, что Oblivki.biz стали первой рекламной сетью в СНГ, которая стала принимать Bitcoin. Для компании это эксперимент: пока оборот биткоинов в общей массе платежей составляет меньше 1%.