«ВКонтакте» отказывается рекламировать криптовалюты и то, что с ними связано


«ВКонтакте» ввела ограничения на рекламу связанных с криптовалютой проектов. Теперь администрация отклоняет некоторые объявления из-за неопределённого статуса криптовалют. VC.ru опубликовал скриншот переписки одного сообщества в ВК с техподдержкой.

Представитель «ВКонтакте» Евгений Красников сообщил vc.ru, что в компании нет полного запрета на упоминание криптовалют в рекламе и все случаи рассматриваются индивидуально. Однако объявления сайтов, на которых публикуются инструкции по работе с криптовалютами, скорее всего будут отклонены, сказал он.

«ВКонтакте» ограничила рекламу криптовалютных проектов из-за их «неопределённого статуса»

«ВКонтакте» ввела ограничения на рекламу связанных с криптовалютой проектов, рассказали vc.ru владельцы нескольких тематических сообществ. Представитель соцсети Евгений Красников рассказал vc.ru, что администрация может отклонять некоторые объявления из-за неопределённого статуса криптовалют.

Добавить Нет комментариев

Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь.
Важное
Обсуждаемое