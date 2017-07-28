«ВКонтакте» ввела ограничения на рекламу связанных с криптовалютой проектов. Теперь администрация отклоняет некоторые объявления из-за неопределённого статуса криптовалют. VC.ru опубликовал скриншот переписки одного сообщества в ВК с техподдержкой.

Представитель «ВКонтакте» Евгений Красников сообщил vc.ru, что в компании нет полного запрета на упоминание криптовалют в рекламе и все случаи рассматриваются индивидуально. Однако объявления сайтов, на которых публикуются инструкции по работе с криптовалютами, скорее всего будут отклонены, сказал он.