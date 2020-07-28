Ритейл-сеть «Лента» на пандемии утроила онлайн-продажи и переехала из Кипра в Россию


«Лента» озвучила финансовые результаты за первое полугодие 2020 года. Розничные продажи выросли на 10,1%, а онлайн-продажи -- на 324% год к году.

Розничная выручка выросла на 9,6% и составила 213,4 млрд рублей, выручка от онлайн-продаж почти доросла до 1% от общей (1,9 млрд рублей). Свободный денежный поток оказался положительным и составил 1,5 млрд рублей, в первом полугодии 2019 года он был отрицательным (-4,7 млрд).

В конце апреля исполнительный директор X5 рассказывал, что по итогам 2019 года доля покупок с сайта Perekrestok.ru составила около 1,6% от выручки «Перекрестка» и 0,25% от выручки всей Х5. По итогам первого квартала 2020 -- 0,45% в выручке X5 и 2,6% в выручке «Перекрестка».

«Лента» в финансовом отчёте обращает внимание инвесторов на то, что стала работать несколько эффективнее: себестоимость товаров понизилась на 0,12%, собственного производства -- на 0,14%, товарные потери -- на 0,56%, амортизация -- на 0,31%, расходы на персонал -- на 0,25%, коммунальные расходы -- на 0,2%, на аренду помещений -- на 0,15%.

22 июля акционеры на внеочередном собрании одобрили перевод компании из кипрской юрисдикции в российскую. Совет директоров готовится утвердить проспект эмиссии акций.

Лучшие комментарии

  • Контекст комментария

    Noname

    Переезжают из Кипра, потому что правительство РФ (по поручению Путина) собирается расторгнуть соглашение об избежании двойного налогообложения с Кипром. Ранее дивиденды в Кипр можно было отправлять по ставке 5−10%, теперь сделают 15%.

  • Контекст комментария

    ak

    Правительство не собирается по поручению путена расторгать СИДН с Кипром, а ведет переговоры об его пересмотре. Действительно, налог у источника на дивиденды может вырасти с 5 до 15% (что в случае расторжения, что в случае продления на условиях России). Но помимо дивидендов, в СИДН еще много чего входит, в т. ч. проценты, роялти и купоны по еврооблигациям.

    Выплачивало ли Российское лицо Ленты дивы на BVI раньше? (на Кипр они переехали только в этом году) Есть ли у Ленты дивидендная политика, вынуждающая их делать трансферы в холдинговую компанию?

    Зачем Лента едет в Калининград и что будет с ГДР — это вопрос. Но не такой простой.

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    Денис Демидов > GREAKLY контекст

    В коронавирусе видимо дело, стремно Мордашеву выбивать льготы и помощь от государства для кипрского офшора.
    Это явно не последняя эпидемия, властям понравилось так сглаживать обвалы цен на нефть/газ.

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    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    Странный вы какой-то, кто от лишних денег откажется?

    Они же не Икея какая-то

    Шведский ретейлер IKEA ведёт переговоры о возврате денег девяти странам, от которых получила господдержку во время пандемии Covid-19. Компания обнаружила, что пострадала от кризиса меньше, чем ожидала, пишет Financial Times со ссылкой на её представителя.

    https://vc.ru/finance/133922-ikea-nachala-peregovory-o-vozvrate-deneg-za-gospomoshch-s-pravitelstvami-devyati-stran

    В стратегический список Лента уже попала, значит можно попросить компенсацию за санитарные нормы, дистанции и прочие антисептики. Если не живыми деньгами, так дешевыми кредитами или гос. гарантиями или еще как.
    Газпром и Роснефть просят без проблем, почему Лента не может припасть к источнику?

    Все только начинается…

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    Noname

    Переезжают из Кипра, потому что правительство РФ (по поручению Путина) собирается расторгнуть соглашение об избежании двойного налогообложения с Кипром. Ранее дивиденды в Кипр можно было отправлять по ставке 5−10%, теперь сделают 15%.

  • Ответить
    ak

    Правительство не собирается по поручению путена расторгать СИДН с Кипром, а ведет переговоры об его пересмотре. Действительно, налог у источника на дивиденды может вырасти с 5 до 15% (что в случае расторжения, что в случае продления на условиях России). Но помимо дивидендов, в СИДН еще много чего входит, в т. ч. проценты, роялти и купоны по еврооблигациям.

    Выплачивало ли Российское лицо Ленты дивы на BVI раньше? (на Кипр они переехали только в этом году) Есть ли у Ленты дивидендная политика, вынуждающая их делать трансферы в холдинговую компанию?

    Зачем Лента едет в Калининград и что будет с ГДР — это вопрос. Но не такой простой.

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