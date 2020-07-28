«Лента» озвучила финансовые результаты за первое полугодие 2020 года. Розничные продажи выросли на 10,1%, а онлайн-продажи -- на 324% год к году.

Розничная выручка выросла на 9,6% и составила 213,4 млрд рублей, выручка от онлайн-продаж почти доросла до 1% от общей (1,9 млрд рублей). Свободный денежный поток оказался положительным и составил 1,5 млрд рублей, в первом полугодии 2019 года он был отрицательным (-4,7 млрд).

В конце апреля исполнительный директор X5 рассказывал, что по итогам 2019 года доля покупок с сайта Perekrestok.ru составила около 1,6% от выручки «Перекрестка» и 0,25% от выручки всей Х5. По итогам первого квартала 2020 -- 0,45% в выручке X5 и 2,6% в выручке «Перекрестка».

«Лента» в финансовом отчёте обращает внимание инвесторов на то, что стала работать несколько эффективнее: себестоимость товаров понизилась на 0,12%, собственного производства -- на 0,14%, товарные потери -- на 0,56%, амортизация -- на 0,31%, расходы на персонал -- на 0,25%, коммунальные расходы -- на 0,2%, на аренду помещений -- на 0,15%.

22 июля акционеры на внеочередном собрании одобрили перевод компании из кипрской юрисдикции в российскую. Совет директоров готовится утвердить проспект эмиссии акций.