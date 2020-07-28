В Думе рассматривают проект Приказа Роскомнадзора об «утверждении формы указания на то, что сообщения и материалы созданы и (или) распространены» иностранным агентом. СМИ обяжут указывать под заголовками материалов, а также на картинках и в видео, что источник сообщения признан «иноагентом». Обсуждается конкретный вид такой пометки.

Надпись «Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента» надо будет публиковать шрифтом контрастного по отношению к фону цвета и в два раза большего, чем шрифт заголовка, размера. В видео предупреждение должно занимать не менее 20% экрана и транслироваться 15 секунд после каждой рекламной паузы.

Основная аудитория нововведения -- пользователи, которые пересылают друг другу материалы в виде скриншотов в мессенджерах. Об этом заявлял член рабочей группы, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич. Предупреждение, таким образом, будет не только хорошо видно, но и поможет вместить в скриншот поменьше текста самой статьи.

В 2017 году исследование показало, что пометки «fake news» на постах в Фейсбуке могут привести к росту их кликабельности, так как вызывают любопытство. А для поклонников Трампа пометки оказались и вовсе опасны: они считали, что если пометки нет, значит, новость правдивая.

Малькевич в июле выступал на комиссиях Госдумы и призывал разобраться с иностранными агентами, которые влияли на голосование по поправкам к конституции. В частности, «прикрыть латвийскую Meduza», увеличить штрафы, лишать журналистов аккредитации и активнее использовать блокировки. Сейчас закон по маркировке материалов иноагентов, с его точки зрения, не действует.

Он же связал сегодняшнюю блокировку аккаунта телеканала «Царьград» на YouTube с сегодняшним круглым столом «Корпорация Google: новый вид цифровой цензуры» в Общественной Палате, где должны были рассказать о фактах «вмешательства YouTube во внутренние дела России и удаление аккаунтов российских СМИ». YouTube объяснил блокировку без возможности восстановления «нарушением законодательства о санкциях и правил торговли»: под санкциями находится его основатель Константин Малофеев. Аналогичным образом в апреле удалили канал пригожинского «РИА ФАН».

Иностранным агентом был признан «Фонд борьбы с коррупцией» Навального, который после иска Валерия Пригожина закрыл юрлицо и переехал на новое -- «Фонд защиты прав». СМИ-иноагентами являются «Радио Свобода» и «Голос Америки», их телеканал «Настоящее время» и проекты «РС» «Кавказ.Реалии», «Крым.Реалии», «Сибирь.Реалии», «Idel.Реалии», «Север.Реалии», татаро-башкирская служба «Радио Свобода» и «Фактограф».