ВКонтакте объявила о появлении раздела «Покупки» в мобильном приложении. На первом этапе раздел наполнен предложениями из групп и страниц ВКонтакте, посвященных товарам с AliExpress. Обещается персонализация ленты товаров на основе «увлечений пользователя, сезона или предстоящих праздников». У редакции Roem.ru заметна пока только интересы по сезону. Поиск по товарам тоже пока доступен не у всех.

Чтобы попасть в раздел со своими товарами, надо подать заявку в сообщество VK for Sellers.

Другой пресс-релиз от ВКонтакте сообщил, что группа блогеров из знаменитой «тикток-квартиры» Dream Team House переезжает в «клипы-квартиру» ВКонтакте. Впрочем, за ними сохранится право создавать контент для других сервисов, помимо «Клипов».

Dream Team House появился в начале марта 2020 года. Там создавали контент 13 блогеров в возрасте от 17 до 21 года, постоянно жили семеро: Аня Покров, Даня Милохин, Артур Бабич, Ника Гесер, Никита Мимимижка, Настя Усеева, плюс менеджер. В клип-квартире ВКонтакте будут жить Диана Астер, Даня Милохин, Анастасия Усеева, Аня Покров, Артур Бабич, Артём Waterfork, Маха Горячева, Ваша Маруся, Олег Ликвидатор, Влад Неопознанный, Настя Рыжик, Саша Лыгалов, Никита Левинский и Ира Блан.

CEO Dream Team House -- Ярослав Андреев, который в 2014—2016 году работал во ВКонтакте директором по маркетингу и по работе с партнёрами.