Выручка Яндекса, относящаяся к сегменту «Такси», во втором квартале 2020 года выросла на 42% по сравнению со вторым кварталом 2019 года и составила 30% в структуре общей выручки компании, сообщается в финансовом отчёте. По результатам полугодия выручка выросла на 45% до почти 24 млрд рублей. При этом количество поездок на такси за второй квартал упало на 6% Y2Y.

В целом выручка Яндекса за Q2 2020 оказалась такой же, как за Q2 2019 -- 41,4 млрд рублей (но на $64 млн меньше). Рекламная выручка впервые упала на 15% (у Mail.ru аналогичный показатель упал Y2Y на 5,2%).

В сегмент «Такси» у Яндекса входят услуги для бизнеса, а также фудтех -- «Лавка», «Еда» и «Шеф». Именно их в Яндексе считают основными драйверами роста выручки такси.

Компания впервые зафиксировала выручку от направления беспилотных автомобилей по результатам 2 квартала. Но, как рассказали в Яндексе, эти 55 млн рублей стали компенсацией от организаторов автомобильной выставки в Детройте.

Как один из победителей Michigan Mobility Challenge, Яндекс вошел в число официальных провайдеров беспилотного транспорта для посетителей выставки. Планировалось, что гости мероприятия смогут использовать беспилотные такси Яндекса для перемещения по центру города во время проведения автошоу. К сожалению, из-за пандемии выставку в этом году отменили. Организаторы конкурса компенсировали затраты всем победителям.

Временный запрет каршеринга в Москве привёл к росту убытков от Яндекс.Драйва, который в плюсе пока не был. Сегмент экспериментальных направлений, в который он входит вместе с геосервисами, «Дзеном», облаком и образованием, увеличил убыток во втором квартале более чем вдвое -- с 0,9 млрд рублей в Q2 2019 до 2,3 млрд рублей.

Тем временем, оборот «Ситимобил», частично принадлежащего Mail.ru Group, по результатам 2 квартала вырос на 80% и составил 7,6 млрд рублей. Количество поездок в июле выросло на 6%. В полтора раза увеличилось в июле количество поездок через ВК-приложение Такси ВКонтакте (за год существования приложения пользователи совершили 2 млн поездок, половину из них -- в коронавирусном мае, частью поездок стали доставки и посылки)