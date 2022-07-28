Заочно арестован предприниматель Сергей Эскин. Бенефициар одного из крупнейших российских производителей и поставщиков компьютеров и серверов компании DEPO Computers ранее был объявлен в розыск после также заочных обвинений от СКР в особо крупном мошенничестве. Уголовное дело Сергея Эскина может продолжением другого громкого расследования. Еще в 2018 году Следственный департамент возбудил уголовное дело о масштабных хищениях, которые выявили оперативники ФСБ. Речь шла о заключении крупного контракта о поставках для нужд Минобороны партии ноутбуков и USB-носителей. Его фигурантами тогда стали младший компаньон Сергея Эскина и одновременно гендиректор DEPO Computers Алексей Ирисов, который владел 1% акций компании, а также бывший руководитель ООО «Антей» Александр Курочкин.

В июне 2016 года конкурс на исполнение военного госконтракта, в котором участвовало несколько фирм, выиграл «Антей». Оборонное ведомство получило около 106 тыс. «ноутбуков и устройств внутренней памяти для хранения информации для служебного пользования» на 367 млн руб. Однако сотрудники ФСБ посчитали, что непосредственным производителем и поставщиком компьютеров и USB-носителей для Минобороны являлось возглавляемое Алексеем Ирисовым ООО «Депо электроникс» (торговая марка DEPO Computers), а ООО «Антей» является его «дочкой». Как считали в МВД, за счет этого произошло завышение стоимости поставки, а кроме того, не были соблюдены «условия по стране производства одной из позиций произведенного оборудования».