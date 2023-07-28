Mamba лидирует в мобильном сегменте дейтинговых онлайн-сервисов в июле 2023 г. по скачиваниям – 77 600 в неделю, или 27,5% от общего количества. Это следует из данных аналитической платформы Sensor Tower, специализирующейся на сборе и анализе данных о мобильных приложениях. На втором месте оказался сервис «ДругВокруг» (23,9%), за ним идут Tabor (22,2%), «Мята» (9,8%) и Pure (7,1%). Эти данные не определяют, скачал приложение новый пользователь или же установка была совершена повторно.

После начала СВО на Украине популярные американские дейтинговые сервисы прекратили работать в России, благодаря чему отечественные компании значительно нарастили свою долю на рынке. В феврале 2022 г. почти 45% скачиваний из AppStore и Google Play приходилось на ушедшие из страны Badoo и Tinder, следует из данных Sensor Tower. В феврале прошлого года у Badoo было 103 000 инсталляций в неделю, или 29,7% от общего числа, у Tinder – 52 000, или 15%. На Mamba приходилось13,6% скачиваний, на «ДругВокруг» – 13,3%, на «Мяту» – 11,6%. В июне 2022 г. Mamba впервые обогнала Tinder и заняла долю в 22,8% (68 000 установок в неделю), следует из статистики Sensor Tower.

В деньгах рынок дейтинговых сервисов в России за период с февраля 2022 г. по июль 2023 г. просел почти в 3 раза. В феврале 2022 г. совокупная еженедельная выручка всех популярных приложений знакомств на российском рынке составляла $417 000 (32 млн руб. в неделю, или около 130 млн руб. в месяц). В июле 2023 г. оборот рынка резко сократился из-за ухода Tinder и составляет на сегодняшний день $130 000 – 12 млн руб. еженедельно, или около 50 млн руб. в месяц, следует из данных Sensor Tower. В феврале 2022 г. лидерами рынка в деньгах были Tinder, Badoo и Mamba, а в июле 2023 г. – Pure, Mamba и Teamo. При этом, по прогнозам аналитической компании Statista, в 2023 г. общий объем российского рынка дейтинговых приложений может достигнуть 4 млрд руб. ($48,4 млн).