Дара Хосровшахи, который занимал пост генерального директора туристического сервиса Expedia, станет главой Uber. Об этом сообщил The New York Times со ссылкой на двух источников, которые знакомы с решением компании, и Business Insider. В Uber подтвердили, что они выбрали нового гендиректора, но пока отказались рассказывать о подробностях. Официальное объявление о назначении может появиться уже завтра.

Дара Хосровшахи стал одним из трех кандидатов в списке во время собрания совета директоров Uber в последние выходные. Среди претендентов на должность были также бывший глава General Electric Джефри Иммельта и глава Hewlett Packard Enterprise Маргарет Уитман.

Если Хосровшахи согласится занять должность, ему предстоит трудная работа, чтобы после многочисленных скандалов вернуть компанию к стабильной деятельности, восстановить ее репутацию и отношения с инвесторами. Во время поиска нового директора, источник, близкий к ситуации, заявлял: «У нас нет времени на ошибки, у нас вообще очень мало времени. Это одновременно отличная возможность и ужасная задача для того, кто ее получит».

В начале июня после череды скандалов совет директоров попросил Трэвиса Каланика, который на тот момент занимал должность гендиректора компании, уйти. В середине июня Каланик ушел в отпуск на определенный срок, а 21 июня под давлением пяти инвесторов подал в отставку.

Хосровшахи занимал пост гендиректора Expedia в течение 12 лет. За эти годы ему удалось увеличить доходы компании с $2,1 млрд в 2005 году до $8,7 млрд в 2016 и превратить ее в крупнейшее онлайн-агентство путешествий в США, которое сейчас владеет большим количеством сайтов для туристов, аренды автомобилей и прочими.

До работы в Expedia Дара занимал должность финансового директора в американской интернет-корпорации IAC (которая, кстати, в 2003 году купила Expedia). Еще раньше он занимался финансами в инвестиционном банке Allen & Co в течение 7 лет. Согласно рейтингу Glassdoor, у Хосровшахи — репутация хорошего лидера, его рейтинг одобрения достиг 93%. В 2016 году, согласно отчету Associated Press и исследовательской компании Equilar, он стал самым высокооплачиваемым CEO IT-индустрии с годовой зарплатой в $96,4 млн.