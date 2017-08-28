Кадры: Uber выбрал гендиректора — главу Expedia Дару Хосровшахи


Дара Хосровшахи, который занимал пост генерального директора туристического сервиса Expedia, станет главой Uber. Об этом сообщил The New York Times со ссылкой на двух источников, которые знакомы с решением компании, и Business Insider. В Uber подтвердили, что они выбрали нового гендиректора, но пока отказались рассказывать о подробностях. Официальное объявление о назначении может появиться уже завтра.

Дара Хосровшахи стал одним из трех кандидатов в списке во время собрания совета директоров Uber в последние выходные. Среди претендентов на должность были также бывший глава General Electric Джефри Иммельта и глава Hewlett Packard Enterprise Маргарет Уитман.

Если Хосровшахи согласится занять должность, ему предстоит трудная работа, чтобы после многочисленных скандалов вернуть компанию к стабильной деятельности, восстановить ее репутацию и отношения с инвесторами. Во время поиска нового директора, источник, близкий к ситуации, заявлял: «У нас нет времени на ошибки, у нас вообще очень мало времени. Это одновременно отличная возможность и ужасная задача для того, кто ее получит».

В начале июня после череды скандалов совет директоров попросил Трэвиса Каланика, который на тот момент занимал должность гендиректора компании, уйти. В середине июня Каланик ушел в отпуск на определенный срок, а 21 июня под давлением пяти инвесторов подал в отставку.

Хосровшахи занимал пост гендиректора Expedia в течение 12 лет. За эти годы ему удалось увеличить доходы компании с $2,1 млрд в 2005 году до $8,7 млрд в 2016 и превратить ее в крупнейшее онлайн-агентство путешествий в США, которое сейчас владеет большим количеством сайтов для туристов, аренды автомобилей и прочими.

До работы в Expedia Дара занимал должность финансового директора в американской интернет-корпорации IAC (которая, кстати, в 2003 году купила Expedia). Еще раньше он занимался финансами в инвестиционном банке Allen & Co в течение 7 лет. Согласно рейтингу Glassdoor, у Хосровшахи — репутация хорошего лидера, его рейтинг одобрения достиг 93%. В 2016 году, согласно отчету Associated Press и исследовательской компании Equilar, он стал самым высокооплачиваемым CEO IT-индустрии с годовой зарплатой в $96,4 млн.

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