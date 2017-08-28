Предполагаемый лидер группировки «Шалтай-Болтай» Владимир Аникеев признался, что частично фальсифицировал переписку, которую хакеры публиковали как принадлежащую пресс-секретарю Дмитрия Медведева Наталье Тимаковой, телеведущему Дмитрию Киселеву и замначальника Управления внутренней политики президента Тимуру Прокопенко. Информацию подтвердил подтвердил адвокат Аникеева Хазрет Бижоев. Бижоев говорит, что Аникеев менял содержимое переписки, «возможно, для привлечения внимания».