Аникеев признался, что «Шалтай-Болтай» редактировал письма Тимаковой и Киселева «для привлечения внимания»


Предполагаемый лидер группировки «Шалтай-Болтай» Владимир Аникеев признался, что частично фальсифицировал переписку, которую хакеры публиковали как принадлежащую пресс-секретарю Дмитрия Медведева Наталье Тимаковой, телеведущему Дмитрию Киселеву и замначальника Управления внутренней политики президента Тимуру Прокопенко. Информацию подтвердил подтвердил адвокат Аникеева Хазрет Бижоев. Бижоев говорит, что Аникеев менял содержимое переписки, «возможно, для привлечения внимания».

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