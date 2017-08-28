С 2008 по 2017 год от России было подано 17 заявок на защиту интеллектуальной собственности в области блокчейн-технологий, и все заявки — от одного человека. Это число — около 2% от общего числа опубликованных заявок в мире, которое близится к 1 000. Китай находится на лидерской позиции с 550 заявками, США подала 284 заявки, а Южная Корея — 192. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на подсчеты в компании «Онлайн Патент».

По данным «Онлайн Патента», автором всех российских заявок был разработчик проекта Datachains.world и блокчейн-платформы ERA Blockchain Дмитрий Ермолаев: по 12 отказано в выдаче патента, пять успешно прошли экспертизу.