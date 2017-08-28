Владельцы электростанций стали предлагать избыточную электроэнергию в аренду с инфраструктурой (свободная промплощадка и подключение к источнику значительной мощности), что заинтересовало майнеров виртуальных валют. Об этом сообщают «Ведомости». Компания «Евросибэнерго», которая входит в En+ Олега Дерипаски, уже получила множество обращений. По словам ее представителя, сейчас сотрудничество в стадии обсуждения, договоры еще ни с кем не заключались.

По российским нормам электростанции мощностью более 25 МВт обязаны продавать энергию через оптовый, а не розничный рынок. Сегодня даже прямой договор дата-центра и электростанции не освободит покупателя от некоторых предусмотренных платежей. Пока майнеры устанавливают оборудование на промышленных предприятиях, рассказал «Ведомостям» Виктор Шпаковский, сооснователь и партнер The Token Fund. Обычно им продают 1 кВт ч по 1,5 руб. Ферма из 1000 вычислительных блоков специального назначения, потребляет 1,5 МВт и приносит чистую прибыль в $50 000 в месяц, уверен собеседник «Ведомостей» из крупной энергокомпании.