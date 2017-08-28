Минфин предлагает приравнять криптовалюты к финансовым активам и продавать их через Московскую биржу под контролем Росфинмониторинга. При этом доступ к продаже и покупке получат только квалифицированные инвесторы, рассказал телеканалу «Россия 24» замминистра финансов Алексей Моисеев. Представитель Московской биржи не ответил на запрос «Роем!».

Статус криптовалют в России пока законодательно не определен, то есть операции с ними пока не наказуемы по закону. Ряд компаний уже начали экспериментировать с данными платёжными инструментами. О готовности принмать криптовалюту объявил ресторан традиционной русской кухни «Валенок», расположенный в Москве на Цветном бульваре, челябинская экспресс-кофейня Coffee In и другие.

В начале августа органы прокуратуры вынесли первое письменное предупреждение за операции с криптовалютой. Новосибирский паб-магазин Bootleggers Craft Pub & Shop получил письменное предостережение о ненарушении закона «О противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма».

11 августа создатель фермерского кооператива LavkaLavka Борис Акимов получил предупреждение за использование биткойнов, как платежного средства. Лефортовская прокуратура Москвы выслушала объяснения предпринимателя, что де-юре он торгует не за биткоины, а через прокладку-конвертацию в рубли.