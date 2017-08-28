Создатель «ВКонтакте» Павел Дуров написал, что он не понимает желания российских чиновников запретить свободное обращение крипотвалют, так как блокчейн дает России шанс отказаться от доллара как от всеми признанного платежного инструмента. Сегодня утром стало известно, что Минфин предлагает приравнять криптовалюты к финансовым активам и разрешить продавать их через только через Московскую биржу под контролем Росфинмониторинга.

Не совсем понимаю стремление российских чиновников ограничить покупку биткойнов. Впервые за 70 лет у мировой финансовой системы появился шанс выйти из-под гегемонии США, которые в свое время навязали всему миру свою национальную валюту в качестве резервной и с тех пор по сути собирают дань со всех стран, расплачиваясь по своим долгами бесконечно штампуемыми долларами и скупая на них активы по всему миру.

И вместо того, чтобы ухватиться за шанс сделать мир более сбалансированным и вместе с Японией и другими азиатскими странами признать статус новых цифровых валют, идущих на смену доллару, из российского правительства слышны голоса «давайте запретим и ограничим». Создается впечатление, что это биткойн накладывает на Россию санкции, написал Дуров.