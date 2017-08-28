Московская биржа уже сейчас готова проводить операции с криптовалютами и ждет отмашки от регулятора, сказал «Роем!» представитель торговой площадки. Ранее сегодня предстставитель Минфина заявил, что ведомство предлагает ограничить рассчеты в биткойнах и других подобных инструментах между российскими компаниями и гражданами.

Мы готовы организовать торги финансовыми продуктами, на которые существует спрос со стороны участников торгов и их клиентов и которые обеспечивают достаточную юридическую защиту. На биржевой платформе возможна торговля как самими криптовалютами, так и производными на них, а также торговля акциями биржевых фондов на криптовалюты (ETF). С регуляторной и технической точек зрения быстрее и легче реализовать возможность торговли производными на криптовалюту. Биржа вместе с участниками торгов изучает интерес инвесторов к торгам цифровыми активами. При этом мы уже работаем над созданием инфраструктуры для таких торгов, в частности, платформы пост-трейдингового обслуживания криптоактивов. Параллельно мы ведем диалог с регуляторами для уточнения всех юридических вопросов организации торгов криптоактивами на российском биржевом рынке и обеспечения защиты интересов приобретателей таких активов, — сказали в пресс-службе Московской биржи.

Замминистра финансов Алексей Моисеев ранее сказал телеканалу «Россия 24», что Минфин предлагает приравнять криптовалюты к финансовым активам и продавать их через Московскую биржу под контролем Росфинмониторинга. При этом доступ к продаже и покупке получат только квалифицированные инвесторы, обычные граждане не смогут расплатиться биткойнами за товары и услуги.