«Подготовка кадров в сфере [информационной безопасности], по сути дела, является особенностью обеспечения суверенитета государства», — напомнила глава InfoWatch Наталья Касперская на «круглом столе» в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2017», передала Газета.Ru. «Необходимо вести некий реестр специалистов в сфере информационной безопасности. Их можно сравнить со снайперами. Человек, который умеет хорошо стрелять, представляет собой реальный боевой ресурс. Современный программист, который может на удалении влезть в любую операционную систему, это такой же боевой ресурс», — предложила Касперская. Директор по проектной деятельности Института развития интернета Арсений Щельцин в разговоре с «Газетой.Ru» объяснил, что новый реестр возможно создаст новые риски, так как им воспользуются не только в России, но и за рубежом.

Особенно остро недостаток специалистов по информационной безопасности ощущается в российских министерствах и ведомствах, считает Наталья Касперская. Своё влияние оказывает недостаточная подготовка в вузах и отток молодых специалистов на Запад, предположила глава InfoWatch. Касперская предложила обдумать экономический заслон эмиграции: «специалист в случае отъезда за рубеж должен будет или рассчитаться за полученное образование в полном объеме, или отработать необходимое количество лет на предприятиях отрасли», — передала идею Касперской Газета.Ru.

«Реестр [специалистов по информационной безопасности] будет удобен для хантинга из-за рубежа. Представьте, мы сделаем витрину самого дорогого — наших кадров. И используйте как хотите, хотите — в хакерстве обвиняйте, хотите — на работу приглашайте», — предупредил Арсений Щельцин.

В сентябре 2013 года МИД порекомендовал гражданам России воздержаться от зарубежных поездок в страны, заключившие с США договоры о взаимной выдаче, если есть обоснованные подозрения в том, что американские правоохранительные органы имеют к ним какие-либо претензии. Среди примеров таких арестов МИД приводил в пример арест айтишника Максима Чухарева в Коста-Рике. Задерживались и другие специалисты в области информационных технологий.

18 июля 2012 года двадцатипятилетний московский программист Дмитрий Зубаха, сотрудник компании «Ашманов и партнёры», был арестован в зале прилёта в аэропорту города Пафос на Кипре и ожидал выдачи США, которую АиП удалось предотвратить. Летом 2014 года на островной территории Гуам, находящейся под юрисдикцией США, был арестован Роман Селезнёв. В апреле 2017 суд в США приговорил Селезнёва к 27 годам заключения по обвинению в кардинге. В июле 2017 в Греции по требованию властей США был арестован россиянин Александр Винник, возможный совладелец криптовалютной биржи BTC-E. В 2016 срок в 3 года и штраф на сумму $6,9 млн получил Никита Кузьмин. Кузьмина арестовали в США, однако его сообщники, Денисс Чаловскис и Йонут Паунеску, задерживались по американским запросам в Риге и Бухаресте соответственно. Наконец в 2010 была арестована в США, а затем и обвинена в шпионаже, руководитель поисковика по недвижимости Domdot.ru.