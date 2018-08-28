«Яндекс» и правительство Татарстана подписали соглашение о развитии в республике беспилотного транспорта, пишет «Коммерсантъ». Планируется создание в Иннополисе (город-спутник Казани с одноименными университетами и особой экономической зоной) тестовой зоны для передвижения двух автомобилей.

Создать тестовую зону решено именно в Иннополисе по нескольким причинам. Во-первых, это один из центров российской IT-индустрии, своего рода город будущего, где создаются и тестируются информационные технологии. Во-вторых, в Иннополисе сложилась полноценная городская среда: здесь есть жилые кварталы, деловой центр, университет, больница, магазины, бары, кофейни. Наконец, в Иннополисе живут и работают молодые ученые, — прокомментировали в компании.