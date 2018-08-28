Экс-министр связи Николай Никифоров рассказал ТАСС о своих переговорах с «Яндексом» на тему беспилотного транспорта:

С «Яндексом» мы обсуждали такую тему как национальную систему управления беспилотниками на земле и в воздухе. В чем проблема. Очень много серых нормативных зон, чтобы внести поправки в законодательство, нужно ответить на очень большое количество вопросов, которые здесь возникают: как беспилотники взаимодействуют друг с другом, как они взаимодействуют с государством, кто и кому какую информацию передает. Для этого нужно делать системные платформенные решения, и это может быть тоже одним из направлений, которое мы прорабатываем, — сказал Николай Никифоров. Вице-президент «Яндекса» Марина Янина (Амелина) впервые попросила российских законодателей определиться с их отношением к беспилотникам ещё в 2016 году, однако подобных норм не существует до сих пор.

Сегодня стало известно, что «Яндекс» и правительство Татарстана подписали соглашение о развитии в республике беспилотного транспорта. Два беспилотных Яндекс.Такси будут возить пассажиров по техногороду Иннополис. Ранее в июне 2018 Никифоров учредил в Иннополисе две технологические компании «Дигинавис» и «Развитие Иннополиса». По словам экс-министра они будут работать над реализацией примерно 15 технологических идей, таких как: искусственный интеллект, компьютерное зрение, робототехника, блокчейн и другими. Пилотные проекты, на которых можно проверить потенциал, Никифоров оценил в несколько десятков миллионов рублей на каждый проект, инвестиции пока не привлекались. В августе 2016 года «Яндекс» организовал в Иннополисе второй для себя татарский офис и получил статус партнёра ОЭЗ «Иннополис». Летом 2018 беспилотный автомобиль, разработку которого ведут Яндекс.Такси, совершил первую большую поездку — доехал из Москвы до столицы Татарстана — Казани.

Cупруга экс-министра Светлана Никифорова владеет 95% управляющей компании « Стартобаза». В прошлом структура была известна инвестициями в такие технологические проекты , как облачная бухгалтерия « Небо» ( продана 1С в 2015) и в другие , менее известные. Последние годы « Стартобаза» активной публичной деятельности не ведёт. В 2015 году доходы Светланы Никифоровой позволили семье министра стать одной из самых обеспеченных пар среди семей чиновников Минкомсвязи.

Николай Никифоров — в прошлом министр информатизации и связи Татарстана. В январе 2011 года под его руководством была создана Рабочая группа по реализации проекта «ИТ-деревня» (в 2012 переименована в Иннополис). С 1 января 2015 года Иннополис получил статус города. В июне того же года, город с особым налоговым режимом для технологических компаний, при участии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, Николая Никифорова, представителей крупных телекомов, чиновников, общественных организаций — был официально открыт.