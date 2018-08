Президент США обвинил Google в подтасовке новостной картины. Якобы, в ответ на запрос «Трамп новости», поисковик предпочитает выдавать сообщения из СМИ левой ориентации, все найденные новости скверные. Одновременно консервативные издания, где встречаются и хорошие новости о Дональде Трампе, Google прячет.

Google search results for «Trump News» shows only the viewing/reporting of Fake News Media. In other words, they have it RIGGED, for me & others, so that almost all stories & news is BAD. Fake CNN is prominent. Republican/Conservative & Fair Media is shut out. Illegal? 96% of…

....results on “Trump News” are from National Left-Wing Media, very dangerous. Google & others are suppressing voices of Conservatives and hiding information and news that is good. They are controlling what we can & cannot see. This is a very serious situation-will be addressed!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 28, 2018